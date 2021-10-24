Іспанський футболіст загинув під час зарядки телефону

Колишній іспанський футболіст Сантьяго Отеро був знайдений мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом, повідомляє Сьогодні.

Дружина виявила тіло ексфутболіста поруч з мобільним телефоном в їхньому будинку в Мадриді, коли вона повернулася з нічної зміни.

Поліція вважає, що його вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що у Отеро на грудях був опік в тому місці, де виявили його телефон, пише The Sun.

Отеро виступав за Ов'єдо і ряд маловідомих іспанських команд. Футболіст грав на позиції нападника.

Нагадаємо, що два дні тому відомий футболіст Сергій Морозов помер від наслідків коронавірусу. В останні роки він запам'ятався своєю роботою на телебаченні.