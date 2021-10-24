Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

Крім України, вакцини отримали В'єтнам - 2,6 млн доз, Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити в Таїланд.

Починаючи з жовтня, всі вступники до Німеччини вакцини від виробника Johnson & Johnson відразу передаються в програму COVAX.

Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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