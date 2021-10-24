Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, повідомляє Deutsche Welle.

Крім України, вакцини отримали В'єтнам - 2,6 млн доз, Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити в Таїланд.

Починаючи з жовтня, всі вступники до Німеччини вакцини від виробника Johnson & Johnson відразу передаються в програму COVAX.

Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).