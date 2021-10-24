Чверть осіб, які перехворіли на COVID, отримують розумові розлади

Значна кількість людей, які перенесли коронавірус, навіть через сім місяців мають проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням, повідомляє Корреспондент.

Американські вчені з'ясували, що коронавірус викликає проблеми з пам'яттю і розумові розлади навіть через місяці після хвороби.

Дослідники з Медичної школи Ікана з'ясували, що близько 24% людей, які видужали від COVID-19, продовжують відчувати когнітивні труднощі, включаючи проблеми з пам'яттю, багатозадачністю, швидкістю обробки інформації і фокусуванням. Вони провели тести у 740 пацієнтів, які лікувалися за системою Mount Sinai в Нью-Йорку з перших днів пандемії.

"Ми спостерігаємо довготривалі когнітивні порушення в різних вікових групах" , - сказала автор дослідження Жаклін Беккер.

За її словами, результати дослідження показали відносно високий рівень когнітивних порушень навіть через сім місяців після хвороби.

Згідно з новим дослідженням, найбільш поширеним когнітивним дефіцитом, яким страждає майже кожен четвертий пацієнт після коронавірусу, була проблема зі збереженням нових спогадів. Зазначається, що пацієнти відчували проблеми з відтворенням спогадів. Серед інших проблем була недостатня швидкість обробки інформації і виконавчі функції, включаючи здатність ініціювати, планувати, організовувати і виносити судження.

При цьому, проблеми можуть виникати не тільки у літніх, а й молодих людей. Також від проблем з пам'яттю не захищає і легка форма хвороби. Тому Беккер рекомендує скринінг на психічні порушення після зараження коронавірусом як стандарт лікування, незалежно від віку пацієнта.

Професор психіатрії та директор клініки Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доктор Хелен Лаврецкі каже, що деякі пацієнти не можуть доглядати за собою після виписки з лікарні.