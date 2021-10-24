У Борисполі чоловік викликав "копів", щоб похизуватися окулярами

У Борисполі чоловік викликав поліцію заради того, щоб похвалитися новими окулярами, які йому напередодні виписав лікар. Щоб заманити правоохоронців, "герой" вигадав привід, адже заради того, щоб побачити обновку, "копи" б не приїхали. Тепер його чекає покарання за статтею КУпАП, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Інцидент стався близько шостої ранку 23 жовтня. Поліцейські отримали виклик на вулицю Великопромінську. Заявник сказав, що напередодні вигнав дружину і 18-річну дочку на вулицю, і тепер не знає, де вони знаходяться.

Патрульні виявили на місці виклику нетверезого заявника, який зізнався, що трохи злукавив, викликаючи "копів".

"Під час спілкування з інспекторами громадянин зізнався, що придумав причину виклику. Насправді ж чоловік хотів викликати екіпаж патрульних, щоб показати їм окуляри, які йому приписав лікар" , - йдеться в повідомленні.

За марно втрачений час поліцейських чоловік отримав постанову за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спецслужб) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер йому світить накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 850 до 3400 грн.