Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає Національний банк різко збільшив обсяги купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 18 жовтня на позначці 26,30/26,40 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Стабільне перевищення пропозиції валюти над попитом сприяло продовженню зниження котирувань безготівкового долара. Лише щоденні масовані інтервенції НБУ з викупу надлишків валюти з ринку не дозволили долару впасти нижче рівня 26 гривень.

У четвер 21 жовтня було встановлено новий річний мінімум - 26,15 гривень на покупку. В цей же день новина про те, що облікова ставка Національного банку залишилася незмінною, викликала короткочасний ажіотажний попит на валюту і зростання котирувань до рівня 26,40. Однак вже наступного дня ситуація нормалізувалася, і котирування відновили падіння. У суботу міжбанківський валютний ринок працював, але угод було вкрай мало. Національний банк в цей день на ринку не з'являвся.

Закрили тиждень на позначці 26,28/26,30 гривень - на 8 копійок на купівлі та на 8,5 копійок на продажу нижче, ніж тижнем раніше. Нацбанк за п'ять днів безперервних інтервенцій поповнив свої золотовалютні резерви на 350,1 млн, купивши валюти майже втричі більше, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара на минулому тижні змінювався досить динамічно, чітко дотримуючись за безготівковим доларом. Вранці понеділка 18 жовтня в обмінниках Києва долар продавали по 26,42-26,44 гривень. У четвер 21 жовтня о районі 11: 00-11: 30 долар ненадовго подешевшав до 26,23-26,24 гривень, але вже до вечора того ж дня коштував 26,36-26,37 гривень. До вечора п'ятниці 22 жовтня долар подешевшав до 26,32-26,33 гривень. За ціною 26,33-26,35 гривень його продавали і в суботу 23 жовтня.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні продовжив висхідну корекцію після того, як тижнем раніше встановив новий річний мінімум - 1,1523 долара. У вівторок, 19 жовтня він досяг позначки 1,1669 і вище вже піднятися не зміг. Закрили тиждень на рівні 1,1643 - на 44 пункти вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні практично ідеально повторив траєкторію руху курсу готівкового долара. Вранці понеділка 18 жовтня євро продавали по 30,53-30,55 гривень. У четвер 21 жовтня близько 10:00-11:00 євро подешевшав до 30,47-30,48 гривень, але вже до вечора того ж дня коштував 30,60-30,65 гривень. До вечора п'ятниці 22 жовтня євро подешевшав до 30,53-3,55 гривень; за такою ж ціною його продавали і в суботу 23 жовтня.

Російський рубль в п'ятницю 22 жовтня встановив новий річний максимум - 69,83 рубля за долар - після несподіваного підвищення ставки Центробанком Росії відразу на 75 базисних пунктів, до 7,50%. Пізніше рубль трохи скорегував своє зростання, тому що різко виросла в ціні російську валюту тут же почали продавати. Закрили тиждень на позначці 70,443 рублів за долар - на 51 копійку краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня подорожчав на 3 копійки - з 3,65-3,67 до 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль на наступному тижні?

Наступний тиждень - останній робочий тиждень цього місяця. Вже з понеділка Держказначейство приступить до виплати великих сум компенсації ПДВ експортерам, і їм уже не треба буде виходити з продажами валюти. Цей фактор може дещо знизити пропозицію валюти на ринку. Крім того, в середу 27 жовтня заплановано погашення ОВДП і виплата купонного доходу на загальну суму 13,3 млрд гривень. Якщо хоча б частину цієї суми потрапить на валютний ринок, це може спровокувати хвилю попиту і зростання курсу долара. Тому не можна виключити короткочасне зростання котирувань безготівкового долара на початку наступного тижня. Національний банк продовжить уважно стежити за тим, що відбувається і буде готовий в разі різких коливань втрутитися і нормалізувати ситуацію. Готівковий долар на наступному тижні буде торгуватися в діапазоні 26,20-26,50 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро в світі продовжить зростання в напрямку 1,1700-1,1720. Діапазон коливань євро зміщуємо вище: 1,1530-1,1780 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,30 до 30,80 гривень за один євро.

Російський рубль на наступному тижні ще раз протестує на міцність рівень 70 рублів за долар, тому що податковий період в Росії буде сприяти зростанню продажів валюти і зміцненню рубля. Коливання будуть у межах 69,50-71,50 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,65-3,75 гривень за 10 російських рублів.