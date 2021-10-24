Лікар попередив про загрозу колапсу медсистеми України

В Україні катастрофічна ситуація щодо госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом COVID-19 – у суботу, 23 жовтня кількість госпіталізованих сягнула рекордної позначки – 5 924 особи, повідомляє УНІАН.

Якщо українські лікарні будуть заповнюватися такими темпами, то колапс медичної системи настане через 10-14 днів, попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, не буде вистачати лікарняних ліжок та медиків.

"У нас катастрофа по госпіталізаціях – 5 924 за добу – це новий рекорд!.. якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись – буде колапс за 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок, мабуть, також" , – зазначив медик.

Жиравецький вважає, що Україні потрібен новий план для зупинки хвилі коронавірусу.