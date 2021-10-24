Лікар попередив про загрозу колапсу медсистеми України
В Україні катастрофічна ситуація щодо госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом COVID-19 – у суботу, 23 жовтня кількість госпіталізованих сягнула рекордної позначки – 5 924 особи, повідомляє УНІАН.
Якщо українські лікарні будуть заповнюватися такими темпами, то колапс медичної системи настане через 10-14 днів, попередив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
За його словами, не буде вистачати лікарняних ліжок та медиків.
"У нас катастрофа по госпіталізаціях – 5 924 за добу – це новий рекорд!.. якщо лікарні будуть такими темпами заповнюватись – буде колапс за 10-14 днів. Не вистачить медиків і ліжок, мабуть, також", – зазначив медик.
Жиравецький вважає, що Україні потрібен новий план для зупинки хвилі коронавірусу.
"Потрібен новий план зупинки хвилі, бо тільки вакцинацією ми цього не зробимо, на жаль…", – додав лікар.