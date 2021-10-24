Україна розраховує на приєднання ООН до "Кримської платформі"

Україна підтвердила прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту Генеральної Асамблеї ООН, яка відзначає 76-ту річницю заснування, і розраховує на приєднання Генасамблеї до "Кримської платформи", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема в контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюції про територіальну цілісність України, проблеми мілітаризації Криму і щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи" , – йдеться в заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що розраховують на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії військовій агресії РФ проти України.

У МЗС наголосили, що важливим завданням залишається втілення зусиль з реформування та вдосконалення ООН, її зміцнення та адаптації до вимог сучасності. У Міністерстві запевнили в готовності і надалі посилювати внесок у справу утвердження міжнародного миру і безпеки у складі операцій ООН.

"Продовжимо проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав'язати міжнародному співтовариству логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію" , – зазначили в заяві.

Також зазначається, що організації системи ООН, зокрема програма розвитку ООН (ПРООН), продовжують відігравати важливу роль у підтримці курсу соціально-економічних реформ в Україні, досягненні Цілей сталого розвитку, забезпеченні захисту прав людини та верховенства права.

"Одним з найуспішніших прикладів нашої співпраці є подолання гуманітарних наслідків російської агресії. Готові до подальшої взаємодії в цій сфері для забезпечення потреб постраждалого цивільного населення вздовж лінії розмежування і на тимчасово окупованих територіях" , – наголосили в Міністерстві.

Зокрема, актуальним напрямком діяльності ООН в Україні є підтримка процесів відновлення та світобудови в Донецькій і Луганській областях для мирної та безпечної реінтеграції окупованих територій та їх жителів, розвитку сталого миру.