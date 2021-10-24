Європа теж дізналася, що таке "газовий шантаж" Росії – Зеркаль

Цього року у Європі дізналися, що таке газовий шантаж Росії. Про це в інтерв’ю заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, повідомляє Радіо Свобода.

Вона наголосила, що наразі ситуація з ринком газу є "болючою для всіх".

"У Європі зросли ціни на "енергетичний кошик", який включає вугілля, нафту та газ, на 95%. Тобто зараз всі відчувають, що це таке. І навіть напередодні саміту ООН, який буде присвячений питанням зміни клімату, і має відбутися вже наприкінці цього місяця, це буде позначатися. Тому що навіть не зважаючи на те, що всі хочуть досягнути нульових викидів до 2050 року, зараз у Британії повертаються до вугільної генерації і розконсервовують станції для того, щоб обігрівати мешканців.

Що стосується України, то, дійсно, ми знаємо, як ніхто, що таке "газові війни" і що таке газовий шантаж. У цьому році це дізналася і Європа. Бо вона зараз залежить від Путіна, який постачає понад 40% блакитного палива до ЄС" , – наголосила Зеркаль.

У скороченні постачання газу на територію Євросоюзу звинувачують Росію. Європарламент вважає, що "Газпром" шантажує Європу обмеженнями на поставки, змушуючи таким чином прискорити сертифікацію "Північного Потоку-2".

Євродепутати звернулися до Єврокомісії з вимогою розслідувати діяльність "Газпрому".

Російський концерн, своєю чергою, здорожчання пояснює внутрішнім попитом, який зріс через холодну зиму в Росії. Ця позиція частково збігається з позицією німецького уряду, який вважає, що ціни на газ злетіли через високий попит.

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