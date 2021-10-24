Що буде з канікулами в школах Києва

Школярі Києва після запланованих канікул, які за графіком триватимуть до 31 жовтня, підуть або на дистанційку, або на додаткові канікули щонайменше до 8 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Що буде далі зі шкільним графіком - читайте нижче в матеріалі.

Так, за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС, Віталій Кличко заявив, що після завершення канікул 31 жовтня діти до навчальних закладів не повернуться, якщо Київ буде в "червоній зоні". Це буде або продовження канікул, або перехід на дистанційне навчання. Рішення про те, що буде зі школами після канікул - дистанційка або додатковий відпочинок - приймуть пізніше.

"Припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули" , - заявив мер.

Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі, але за умови 100%-ї вакцинації співробітників.

Відзначимо, що таке станеться в разі переходу Києва в "червону зону". Дату в КМДА поки не називали.

Молодші класи можуть повернутися в школу

У свою чергу Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони, заявив, що школи і вищі навчальні заклади по всій Україні з 25 жовтня підуть або на дистанційну форму навчання, або на канікули. Виняток може бути тільки для учнів молодших класів.

Остаточні рішення щодо канікул, за словами чиновника, прийматимуть Кабмін і місцева влада.

А ось Микола Поворозник, заступник голови КМДА, заявив, що школярі не відвідуватимуть навчальні заклади протягом двох тижнів, включаючи і молодшокласників.

"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи" , - додав Поворозник.

Нагадаємо, що канікули в школах Києва почалися раніше - з 23 жовтня, а не з 25-го як планувалося.

Поки ж ситуація з коронавірусом в Україні складна. Незважаючи не незначний спад, кількість інфікованих залишається високим, перевищуючи добові показники в 20 тисяч нових хворих.