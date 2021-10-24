Онук Алі і син Холіфілда перемогли в одному вечорі боксу

У ніч з 23 на 24 жовтня в США пройшов вечір боксу, головною подією якого став бій між Шакуром Стівенсоном і Джемелом Херрінгом за пояс чемпіона світу за версією WBO в першій легкій вазі, який завершився перемогою першого, повідомляє УНІАН.

Цей вечір боксу був примітний тим, що в андеркарті в ринг вийшли відразу два спадкоємці легендарних бійців Мохаммеда Алі та Евандера Холіфілда. Глядачі побачили бої онука Алі - Ніко Алі Волша, а також сина Холіфілда - Евана Холіфілда.

Обидва молодих бійці перемогли брутальними нокаутами.

Волш, який виступає в середній вазі, провів свій другий бій на профі-рингу і здобув другу перемогу. Він нокаутував Джеймса Веслі (1-1, 0 КО) в третьому раунді.

Еван Холіфілд (8-0, 6 КО) вже в другому раунді "вирубив" Чарльза Стенфорда (6-4, 3 КО). Син легендарного екс-чемпіона виступає в першій середній вазі.