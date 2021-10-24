Світова чіп-криза: що відбувається на українському авторинку

Через так званого чіп-кризи в усьому світі зупиняються підприємства. У них немає напівпровідникових чіпів, які використовуються в бортовій електроніці. Сайт з'ясував, чи немає дефіциту цих комплектуючих на сервісних станціях в Україні. Адже вони теж можуть знадобитися при поломці, повідомляє Autoconsulting.

Сайт недавно розповідав про те, що через чіп-кризи в нашій країні вже спостерігається дефіцит багатьох моделей автомобілів. Термін очікування деяких може досягати 6-8 місяців. І це - на сьогодні, оскільки обстановка постійно змінюється і, на жаль, - в гіршу сторону.

Але ж ті ж напівпровідникові мікрочіпи широко використовуються, наприклад, в автомобільних сенсорних екранах, цифрових приладових панелях, блоках керування автомобілями. Чи зможуть їх замінити на наших фірмових СТО, якщо вони зламаються?

Як повідомили в прес-службі компанії "АВТ Баварія Україна", потужності виробників зазвичай розподіляються, як на виробництво нових автомобілів, так і, в достатньому обсязі, на підтримку і обслуговування вже проданих автомобілів на ринку. У тому числі - і гарантійних замін. Однак, в умовах гострого дефіциту певних комплектуючих, їх обмежена кількість може в першу чергу розподілятися туди, де проблема стоїть найбільш гостро. В тому числі, періодично, на складальний конвеєр. Відповідно, та частина комплектуючих, яка могла б служити запасом для потреб післяпродажного сервісу, також може зменшуватися.

Це зовсім не означає, що клієнти сервісу дискриміновані і не отримають належного сервісного обслуговування. Для цього у виробника налагоджена система так званих тікетів. Тому, пріоритетні запчастини розподіляються туди, де пріоритет проблем вище. Але це також не означає, що на сервісі все завалено комплектуючими, на які на конвеєрі спостерігається гострий дефіцит.

Як повідомив директор з сервісу компанії "Stellantis Україна" Олександр Лич, перебої з поставками комплектуючих, які містять мікрочіпи і напівпровідники, є. І запаси цих комплектуючих зробити не можна. За політиці Групи Stellantis, вони поставляються тільки під замовлення. Через дефіцит на ринку, час доставки збільшилася з 8-12 днів до 15-20. Але ситуація під контролем. На жаль, ці комплектуючі не мають бюджетних аналогів, наприклад, в лінійці Eurorepar. Хоча, є відновлені на заводі комплектуючі, які трохи дешевше. Але вони теж в дефіциті, як і подібні оригінальні нові запчастини. Хороша новина в тому, що ціни на такі комплектуючі не піднялися. Крім того, блоки керування автомобілем, дисплеї і рідкокристалічні панелі приладів виходять з ладу не так вже й часто. Тому, проблем для клієнтів з їх заміною поки немає. Хоча, і ситуація з так званим чип-кризою не поліпшується. Так що проблеми можуть посилитися.

У прес-службі компанії "Рено Україна" повідомили, що запасні частини з напівпровідниковими мікрочіпами обов'язкові для виробництва автомобіля, але практично не виходять з ладу під час його експлуатації. Відповідно, на них відсутній попит. У зв'язку з цим, на СТО Renault немає дефіциту і не планується його виникнення.

У прес-службі компанії "Ніссан Мотор Україна" повідомили, що на даний момент відчутно негативного впливу чіп-кризи на надходження в Україну комплектуючих з електронними компонентами немає. Всі поставки здійснюються відповідно до графіка. У тому числі і дисплеїв, цифрових приладових панелей, бортових комп'ютерів і т.д. В Україні дефіциту цих комплектуючих немає. Терміни доставки таких елементів автомобіля не збільшилися. Ні в період піку пандемії 2020 р, ні зараз.

Що стосується перспектив, то в прес-службі компанії "Ніссан Мотор Україна" вважають, що виходячи з поточної ситуації, можна говорити про стабільні постачання всього переліку необхідних оригінальних запчастин Nissan в Україні.

Як повідомили в прес-службі компанії "Порше Україна", логістика запасних частин "Порше Україна" ґрунтується на ланцюжках поставки деталей через мережу "Порше Холдингу". На сьогоднішній день будь-яких проблем з постачання запчастин, пов'язаних з дефіцитом напівпровідників, тут не відчувають. Близько 99% замовлених дилерами "Порше Україна" запасних частин, як і раніше, поставляються в мінімальні терміни, згідно з графіком.

Як бачимо, чіп-криза поки практично не торкнулася українського автосервісу. Однак, обстановка з дефіцитом мікрочіпів в світі поки не поліпшується, і як буде далі, - покаже час.