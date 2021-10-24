Mazda знімає з виробництва свій компактний кросовер

Компанія Mazda в кінці 2021 року припинить серійне виробництво компактного кросовера Mazda CX-3. Причина - недостатній попит і зміна стратегії, повідомляє Today.ua.

Mazda CX-3 була однією з найяскравіших новинок автосалону в Лос-Анджелесі в 2014 році. Багато експертів прогнозували їй відмінні продажу і більшої популярності. Серійне виробництво цього кросовера почалося в 2015 році. Однак, другого покоління у нього так ніколи і не з'явиться.

Боси компанії Mazda вирішили в кінці 2021 року зняти CX-3 з конвеєра. У 2020 році Mazda CX-3 припинили продавати в США, і скоро це станеться в Європі.

Кілька тижнів тому Mazda розповіла про свою нову стратегію, заявивши, що для Європи і Японії планують випустити нові CX-60 і CX-80, а для США - нові CX-70 і CX-90. Тоді ж стало зрозуміло, що в модельній лінійці японського автогіганта на європейському ринку відбудуться серйозні зміни.

Потрібно відзначити, що Mazda поки ніяк не прокоментувала інформацію, що з'явилася в електронних ЗМІ інформацію про CX-3.

В Україні зараз Mazda CX-3 в базовій комплектації коштує від 683 700 гривень. Вона оснащується 2,0 л бензиновим двигуном, який працює разом з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Потужність мотора - 121 к.с.