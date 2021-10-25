Підробити за $1000/міс.: кожен четвертий шукає додатковий заробіток

Віддалена робота або з частковою зайнятістю все частіше фігурує в запитах від українців на сайтах з працевлаштування. Проте пропозицій з подібним форматом роботи в жовтні було майже вдвічі менше, ніж претендентів, повідомляє UBR.

А отримувати понад 20 тис. грн від такого виду діяльності вийде далеко не у всіх: залежить від кількості навичок, досвіду і професійної сфери.

За даними кадрового порталу grc.ua, вакансій з пропозиціями про неповну зайнятість в жовтні по Україні було всього 8% від загального числа оголошень про роботу. Більшість з них зосередилися в трьох сегментах: маркетинг, реклама, PR - 20%, робота для студентів - 15% і адміністративний персонал - 12% оголошень.

Менше 10% пошуків зосереджені в області інформаційних технологій, консультуванні, продажах, освіті, домашньому та робочому персоналі.

При цьому краще платять саме в категоріях з найменшим попитом: ІТ-фахівці в середньому можуть розраховувати на 19 900 грн, менеджери з продажу - 19 700 грн, викладачі, лаборанти і перекладачі - 17 900 грн. А ось маркетологи і піарники значно відстають - їх часткову зайнятість оцінили в 7 200.

Ключовим в оплаті праці експерти називають вибір затребуваною професійної сфери, наявність досвіду роботи в ній і рідкісні навички. У приклад наводять вакансію перекладача зі знанням англійської та китайської мов - такий фахівець може розраховувати на оклад в $1000.

В цілому середня компенсація для категорії працівників з неповною зайнятістю в жовтні склала 13 000 грн. Більшість роботодавців (49%) дотримуються зарплатної вилки від 7000 грн до 13 000 грн, ще 26% обіцяють до 20 000 грн, до 26 000 грн - в 13% вакансій, і тільки в 12% - понад 26 000 грн.

Незважаючи на істотну різницю в оплаті праці за категоріями, роботу з частковою зайнятістю шукають близько чверті українців, а в зв'язку з прийдешніми карантинними обмеженнями цей сегмент продовжить рости.