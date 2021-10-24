У Кремлі визнали, що не можуть перешкодити зближенню України і НАТО

Росія не може перешкодити зближенню України і НАТО, але зробить все необхідне, щоб мінімізувати наслідки, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Ми не можемо цьому перешкодити. І це неможливо. Але ми можемо мінімізувати наслідки таких кроків для нашої країни. У мене немає сумніву, що - продовжив далі зближення України і НАТО - в Росії буде зроблено все, що необхідно", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що його турбує те, що США говорять про відкриті двері в НАТО для України. За його словами, такі заяви не є гарантією безпеки для РФ.

До цього в Кремлі різко розкритикували можливість вступу України в НАТО і заявили, що це стало б "найгіршим сценарієм".