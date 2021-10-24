У Києві оголосили штормове попередження до кінця дня
Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів на секунду, пише Сергій Новіков, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).
Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і відчутно похолодає практично скрізь. Зокрема, в гірських районах очікується до -9. Похолодання в Україні обумовлено тим, що прийшло арктичне повітря.