У Києві оголосили штормове попередження до кінця дня

Українські синоптики оголосили штормове попередження в Києві до кінця дня. Пориви сягатимуть 18 метрів на секунду, пише Сергій Новіков, РБК-Україна.

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Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Повідомляється, що в найближчі години в Києві і до кінця доби 24 жовтня очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше повідомлялося, що погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, і відчутно похолодає практично скрізь. Зокрема, в гірських районах очікується до -9. Похолодання в Україні обумовлено тим, що прийшло арктичне повітря.