У Харкові підпалили Lexus посадовця Генпрокуратури

Вночі у Слобідському районі Харкова згорів легковий автомобіль, який може належати високопоставленому співробітнику Генпрокуратури, повідомляє УНІАН.

Першою про пожежу повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"24 жовтня о 01:44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у дворі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Ньютона, 104 у Харкові. Горів легковик Lexus ЕS 350" , - йдеться в заяві ГУ ДСНС на Харківщині.

Зазначається, що вогонь знищив всю передню частину автомобіля й пошкодив задню частину припаркованого поблизу легковика Skoda.

Попередньою причиною пожежі рятувальники називають "занесення відкритого джерела запалювання ззовні", тобто підпал.

Правоохоронці вже почали розслідування.

За даними джерел видання Police Control Ukraine, автомобіль належить близьким колишнього співробітника обласного управління СБУ, а нині заступника голови Генеральної інспекції Генпрокуратури Дмитра Калюжного.

У своїй податковій декларації чоловік вказав право керування автомобілем Lexus ES 350 2011 року випуску, власник якого - Олександр Калюжний (ймовірно, батько).

Ймовірною причиною підпалу видання називає "розбірки прокурорських" - помсту працівників місцевої прокуратури або поліцейських, які фігурують у корупційних справах, що розслідував Калюжний, працюючи в СБУ.