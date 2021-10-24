В Україні стартують продажі оновленого Renault Koleos

З 1 листопада в офіційній дилерській мережі стартують продажі оновленого флагмана. Koleos продається не так активно, як було заплановано, тому французи регулярно його модернізують і навіть репозиціонують, повідомляє The Page.

Наприклад, на європейському ринку тепер не буде бюджетних виконань - тільки серединна і топова комплектації Intens і Initiale Paris. У нас паркетник буде пропонуватися в фіксованих виконаннях Zen і Intense.

Оновлення зразка 2019 року торкнулося тільки залізо (мотори, трансмісії і асистанси), тому нинішні зміни торкнулися в першу чергу зовнішності.

Екстер'єр

Тепер у Koleos куди багатший хром-пакет, розширена колірна гамма плюс виключно LED-оптика. Світлодіодні фари забезпечують на 25% кращі показники освітленості, ніж галогенні, і при цьому споживають на 10% менше енергії. У свою чергу, задні ліхтарі отримали 3D-ефект і біжучий рядок поворотников.

Силовий агрегат

В Європі моторна лінійка Renault Koleos починається з 158-сильною турбочетверкою 1.3 TCe, яка призначена тільки для передньопривідною версії. Але у нас її не буде, як і стоїть щаблем вище дизеля 2.0 dCi потужністю 184 к. с. Як мінімум на перших порах на українському ринку паркетник можна буде замовити тільки в одній конфігурації: з флагманським 2,5-літровим бензиновим мотором (171 к. с., 233 Нм) і оновленим роботом CVT X-Tronic з двома зчепленнями і сім'ю віртуальними передачами . За рахунок імітації східчастих перемикань адаптивна трансмісія EDC перемикається, зовсім як класичний автомат. Інтелектуальна трансмісія 4х4i c трьома преднастройка режимів роботи (2WD, AUTO і 4WD LOCK) отримала систему контролю руху при спуску HDC.

Iнтер'єр

За новий рівень комфорту у Koleos відповідають більш широкі кути відкривання дверей, вентильовані передні сидіння з регулюванням довжини подушок, обігрів лобового скла і рульового обода плюс електропривод відкриття-закриття багажних дверей. Як ніколи багато уваги приділено другому ряду найпросторішого кросовера Renault. Тут і регулювання кута нахилу спинок, і обігрів задніх бокових сидінь, і система Easy Break, що дозволяє складати другий ряд одним рухом майже в рівну підлогу. У топової версії Intense салон отримав нову шкіряну оббивку Riviera Camel плюс дерев'яні вставки на дверних картах і приладової панелі. У списку опцій - сидіння з оббивкою зі шкіри nappa двох кольорів і з підголовниками підвищеної комфортності.

Електроніка

У мультимедійної системи R Link2 тепер новий планшет з 7-дюймовим (є і опціональний на 8.7 ") сенсорним екраном, функція підтримки технологій реплікації смартфона і можливість кастомізації бортового комп'ютера за рахунок зміни стилю зображення і кольору. Крім того, меню електронних систем поповнилося преміальною аудіосистемою від BOSE, контурної підсвічуванням салону з п'ятьма варіантами кольору і системою допомоги водієві, що включає функції контролю рядності, сканування сліпих зон, автоматичне перемикання дальнього-ближнього світла і асистанс автоматичного паркування.

Вартість

За переднеприводную версію Zen дилери просять 708,9 тис. грн. Її повнопривідний різновид обійдеться в 769,7 тис. грн. Топовий Intense оцінений в 845,2 тис. грн.



Всі «Колеос», що надходять на український ринок, збираються виключно в південнокорейському Пусані.