У Польщі затримали українця, якого підозрюють в перевезенні мігрантів

Польська поліція затримала громадянина України, який перевозив у автобусі 12 осіб, котрі, ймовірно, нелегально перебували на території Польщі. Під час переслідування на дорозі в Підляському воєводстві сталася ДТП, одна людина зазнала травм, повідомляє Польське радіо.

Речник місцевої поліції Томаш Крупа повідомив, що інцидент стався в суботу вранці, 23 жовтня, на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував.

Поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan. Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Honda. Пасажира Honda доставили до лікарні.

Водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми. Томаш Крупа повідомив, що поліція затримала водія автобуса через три кілометри. Затримано водія Nissan, який теж виявився громадянином України.

У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.