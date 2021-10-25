Заробітчани отримають дозвіл на роботу в Польщі відразу на 2 роки

Польща прагне побороти кадровий голод на підприємствах новими потураннями для іноземних працівників. У зв'язку з цим влада країни прийняла ряд відповідних змін до законопроекту про іноземців, повідомляє UBR.

Вони передбачають, що при подачі заяв на тимчасове проживання (карту побиту) більше не будуть вимагати довести наявність гарантованого місця проживання в Польщі і джерело регулярного доходу, розповіли в компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Справа в тому, що місцевим підприємцям конче потрібні працівники, в т.ч. і з України. Польща, яка в 2021 році демонструє найбільше зростання ВВП за всю історію (на 11,1%), відчуває особливий брак співробітників на промислових підприємствах, в логістичній і будівельній галузях.

У зв'язку з цим ключові сфери не можуть гарантувати виконання виробничих планів і дотримання термінів.

"Зараз потрібні будь-які поліпшення в прискоренні легального перебування та працевлаштування мігрантів в Польщі. Зниження адміністративних бар'єрів і збільшення періоду роботи допоможе стабілізувати міграцію працівників з України, які сьогодні приїжджають, маючи переважно короткострокові дозволи на роботу", - говорить віце-президент Gremi Personal Кароліна Шлешинський.

Точні дати вступу в силу нових положень поки невідомі: все вирішиться після процедури розгляду в польському парламенті. Так чи інакше, новації повинні посприяти значному спрощенню адміністративної процедури легалізації перебування та роботи трудових мігрантів в Польщі.

Крім іншого, поправки до закону змінять механізм отримання посвідки на проживання при зміні роботодавця і полегшать доступ до тривалих дозволів на роботу.

Також планується збільшити терміни дії короткострокових дозволів, якими частіше за інших користуються українці - з 6 до 24 місяців. А працівникам підприємств стратегічного значення "карту побиту" будуть видавати більш оперативно.