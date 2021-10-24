Порушувати Регламент ВР можна — Гетманцев
Верховна Рада має працювати відповідно до Регламенту, однак від нього часто відступали в парламентах усіх скликань, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
"Регламент — це закон, який містить свої процедури роботи Верховної Ради. І Верховна Рада неодноразово відхиляється від цієї процедури. Це може здійснюватися за згодою всіх фракцій, а може здійснюватися лише тому, що ми приймаємо те чи інше рішення з порушенням термінів, наприклад, на роздачі матеріалів, з порушенням термінів на ознайомлення з таблицею у другому читанні, з порушенням тих чи інших норм, які не мають принципового значення для законотворчості", — зазначив нардеп.
Гетманцев також зазначив, що нинішнє скликання Верховної Ради набагато рідше відступає від Регламенту, ніж це було за "попередників".
"Регламент не означає, що ми повинні йти згідно з кожною статтею цього закону. Тому абсолютно є обґрунтованою практикою не тільки цього скликання, хоча давайте будемо чесними — це скликання дотримується регламенту значно більше, ніж це робили попередні скликання. Так ось, правилом є для Верховної Ради як такої, як вищого законодавчого органу держави - в тому чи іншому вигляді відхилятися від непринципових норм регламенту", — сказав Гетманцев.