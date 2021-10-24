В ЗМІ назвали ім'я нового Міністра оборони

Президент Володимир Зеленський вже погодив кандидата на заміну міністрові оборони України Андрія Тарана, коли той піде у відставку. За словами журналіста Юрія Бутусова, ним став чинний міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє Обозреватель.

Про це відомий публіцист написав у себе в Facebook. У самого Рєзнікова відсутній досвід роботи у військовій або оборонній галузях, але український гарант, на думку Бутусова, знайшов в ньому важливі якості для нової посади.

"На відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок в тих критичних сферах, які повністю розвалив його попередник, Таран" , – вказав журналіст.

За словами Бутусова, питання відставки Андрія Тарана постало у зв'язку з його помітним погіршенням здоров'я. При цьому сам редактор популярного українського видання не вказав, коли саме відбудеться ця заміна.