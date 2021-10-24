МЗС Росії звинуватив США в садизмi

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що США перетворили процедуру отримання візи громадянами Росії на справжнє пекло і садизм, повідомляє Корреспондент.

"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію" бездомні національності "... Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала Захарова в Telegram-каналі.

Чиновниця заявила, що в Держдепі "давно зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити".

"Багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наш симетрична відповідь відрізняється від дзеркального. Невже нікому з апологетів цієї брудної стратегії не спало на думку, що вони одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи?", - додала вона.

За її словами, мова йде не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, це "удар по сім'ях і родичам".

Нагадаємо, що Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, які не можуть отримати американську візу в своїй країні.

Росіяни можуть звернутися за візою в посольство у Варшаві.