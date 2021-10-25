Комплекс вправ для сильних рук: як накачати за допомогою фітнес-гумок
Зовсім необов'язково ходити до спортзалу, щоб працювати над своїм тілом. Далі комплекс вправ, які допоможуть накачати сильні та рельєфні руки за допомогою фітнес-гумок, повідомляє 24 Канал.
Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою можна працювати над своїм тілом і дуже швидко побачити бажані результати.
Не забувай перед тренуванням розігрівати своє тіло. Це дозволить тобі отримати максимум задоволення та користі від вправ. А ще ти зможеш уникнути неприємних відчуттів у м'язах.
А тренування можна виконувати з допомогою фітнес-гумок. Вони й змусять твої руки горіти, а разом з тим, – нарощувати м'язи та рельєф.
Потужне тренування рук з фітнес-гумками – вправи
- Почергові згинання рук
- Тяга рук до обличчя
- Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку)
- Тяга рук над головою лежачи.
Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:
Ці вправи можна виконувати як суперсет, так і додавати до свого звичного комплексу тренувань. Головне – підійти до процесу відповідально, робити кожне повторення якісно та, як уже зазначив тренер, отримувати задоволення.