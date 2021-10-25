Комплекс вправ для сильних рук: як накачати за допомогою фітнес-гумок

Зовсім необов'язково ходити до спортзалу, щоб працювати над своїм тілом. Далі комплекс вправ, які допоможуть накачати сильні та рельєфні руки за допомогою фітнес-гумок, повідомляє 24 Канал.

Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Нік Волкер. З його допомогою можна працювати над своїм тілом і дуже швидко побачити бажані результати.

Не забувай перед тренуванням розігрівати своє тіло. Це дозволить тобі отримати максимум задоволення та користі від вправ. А ще ти зможеш уникнути неприємних відчуттів у м'язах.

А тренування можна виконувати з допомогою фітнес-гумок. Вони й змусять твої руки горіти, а разом з тим, – нарощувати м'язи та рельєф.

Потужне тренування рук з фітнес-гумками – вправи

Почергові згинання рук Тяга рук до обличчя Тяга на трицепс однією рукою (по черзі на кожну руку) Тяга рук над головою лежачи.

Дивися на відео, як правильно виконувати тренування від Ніка Волкера:

Ці вправи можна виконувати як суперсет, так і додавати до свого звичного комплексу тренувань. Головне – підійти до процесу відповідально, робити кожне повторення якісно та, як уже зазначив тренер, отримувати задоволення.