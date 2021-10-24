Патріарх Варфоломій госпіталізований в США

Вселенський патріарх Варфоломій опинився в американській лікарні. Патріарх другий день перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, повідомляє РБК-Україна.

Перед відправленням на службу в собор Святої Софії, як пише The National Herald, патріарх Варфоломій почувався погано. На його самопочуття вплинув тривалий переліт до США та дуже завантажений графік.

З огляду на недобре самопочуття патріарха, його лікар порадив відпочинок. Варфоломія з великою обережністю доставлять до лікарні Університету Джорджа Вашингтона. У медзакладі за патріархом будуть спостерігати лікарі.

Зазначимо, патріарху Варфоломію вже 81 рік. Він став вселенським патріархом у листопаді 1991 року.