Російські прикордонники затримали мера району Литви

Російські прикордонники затримали мера Клайпедського району Литви, колишнього міністра сільского господарства Бронюса Маркаускаса та ще двох литовських громадян. Вони човном незаконно перетнули російський кордон, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише литовське видання 15min.

Інцидент стався, коли човен рухався в Куршській затоці. Міністерство закордонних справ Литви підтвердило затримання трьох литовців російськими прикордонниками, але їх імена називати відмовилося.

"За даними МЗС, на російській стороні перебувають троє громадян Литви. Наші консули працюють, додаткової інформації наразі надати не можемо" , - сказав прес-секретар литовського міністерства.

Як дізналося агентство 15min, крім Маркаускаса, на човні перебували двоє бізнесменів - Далюс Жилінскас та Ромуальдас Шукіс.

Литовські прикордонники вважають, що порушення російського кордону було ненавмисним. Човен перетнув російський кордон близько 14:00 за литовським часом.

"Попередньо, човен з трьома громадянами Литви зайшов на російську сторону. Ймовірно, це ненавмисне порушення" , - сказав представник прикордонної служби Литви Гедрюс Мішутіс.

У прикордонній службі додали, що подібні порушення стаються декілька разів в рік. Зазвичай порушники сплачують штраф.