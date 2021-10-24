Україна отримала військової допомоги США на $60 млн

В Україну прибуло дві партії додаткової міжнародної безпеки допомоги від США. Наша країна отримала боєприпаси, протитанкова і високоточне озброєння і медичне майно, повідомляє Обозреватель.

Про це в Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Всього за місяць прибуло три партії допомоги від Штатів на загальну суму майже 60 мільйонів доларів.

Глава уряду зазначив, що США підтримують Україну в протидії російській агресії.

Відзначимо, що раніше в аеропорт "Бориспіль" з США доставили вантажі додаткової допомоги в сфері безпеки. Було доставлено медичне майно, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби спостереження радіолокації.

Раніше американські конгресмени запропонували адміністрації президента США Джо Байдена передати або продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол". Така розробка вже 15 років стоїть на озброєнні Ізраїлю і допомагає військовим боротися з бойовиками із сектора Газа.

Також Конгрес запропонував збільшити обсяг військової допомоги Україні. Зокрема, в проекті оборонного бюджету США на 2022 рік передбачається 300 млн доларів для Києва.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що візит глави Міноборони США до Києва означає фактичне запрошення України до складу Північноатлантичного альянсу (НАТО).