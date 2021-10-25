На Дитячому Євробаченні 2021 Україну представить дівчинка з Білої Церкви

У фінальному відборі, який транслював громадський телерадіомовник Суспільне, взяли участь 11 артистів, повідомляє Корреспондент.

У неділю, 24 жовтня, стало відомо, хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2021. У фінальному відборі, який транслював громадський телерадіомовник Суспільне, взяли участь 11 артистів. Переможця обрали музичні експерти та глядачі за допомогою онлайн-голосування.

До складу журі увійшли: співачка, представниця України на Євробаченні 2010 ALYOSHA, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, музикознавець Люба Морозова, головний редактор Karabas Live, музичний журналіст Ігор Панасів і представник України на Дитячому Євробаченні 2020 Олександр Балабанов.

На конкурс в Париж поїде 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви, яка навчається вокалу в Katapulta art music school. У минулому році вона також брала участь у Національному відборі. Цього року Усенко виступила з піснею Важіль.

Фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2021 відбудеться 19 грудня в концерт-холі La Seine Musicale в Парижі.