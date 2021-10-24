Ед Ширан заразився коронавірусом

Один з найуспішніших виконавців сучасності Ед Ширан заявив, що отримав позитивний тест на коронавірус. Це сталось всього за кілька днів до прем'єри його нової платівки, повідомляє 24 Канал.

Про це співак написав у своему інстаграм. 30-річний чоловік заявив, що після того, як отримав результат тесту на COVID-19, він пішов на вимушену самоізоляцію. Втім, перед виходом нового альбому, у який будуть включені його раніше випущені хіти Shivers і Bad Habits, він продовжить давати інтерв'ю онлайн.

"Агов, народ. Невелика примітка, щоб повідомити вам, що у мене, на жаль, позитивний результат на COVID-19, тому тепер я ізолююсь і дотримуюся урядових вказівок. Це означає, що я зараз не в змозі виконувати будь-які особисті зобов'язання, тому я буду проводити стільки запланованих співбесід/виступів, скільки зможу, у себе вдома. Перепрошую у всіх, кого я підвів. Будьте в безпеці. Всіх цілую," , – написав Ед Ширан в мережі.

Наступного тижня Ед повинен приєднатися до Зейн Лоу з Apple Music наживо, щоб зіграти нові пісні зі свого нового студійного альбому і відповісти на питання фанатів. А от минулого тижня він виступив в Лондоні в рамках церемонії вручення нагороди Earthshot Prize, організованої герцогом і герцогинею Кембриджськими. Тому, можливо, герцоги теж відправляться на тимчасову ізоляцію.