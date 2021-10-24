На Херсонщині авто влетіло в дерево: 4 загиблих

У Херсонській області в результаті ДТП, причиною якого став 15-річний підліток, загинули чотири людини, ще двоє отримали травми, повідомляє Корреспондент.

За інформацією поліції Херсонській області ДТП сталося 24 жовтня близько 00:40 на автодорозі між с. Давидів Брід і с. Мала Олександрівка Бериславського району.

"В результаті зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg з деревом, водій і троє пасажирів позашляховика загинули на місці події. Ще двоє пасажирів цього ж автомобіля - отримали травми різного ступеня тяжкості".

Поліцейські попередньо встановили, що за кермом Volkswagen Touareg перебував 15-річний житель смт Велика Олександрівка.

Також в салоні автомобіля знаходилися односельці водія віком 15 та 20 років, і 21-річний житель с. Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП. Ще двоє 17-річних пасажирів (жителі смт Велика Олександрівка), доставлені до Великоолександрівскої центральної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.