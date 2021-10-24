Висока ціна на газ вплине на врожай наступного року – Зеркаль

Зріст цін на газ може вплинути не тільки на тарифи житлово-комунальних послуг, а й на аграрний сектор. Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, в умовах зростання цін багато підприємств припиняють роботу, що, своєю чергою, впливає на хімічну промисловість.

«Всі ми зараз говоримо про ціни на газ в прив’язці до наших домівок, але ж, знову-таки, якщо подивитися трохи далі, то це буде мати вплив і на врожай наступного року. Тому що для того, щоб починати всі сільськогосподарські роботи, потрібно мати також і добрива. А добрива виробляються з газу. І зараз зупиняються заводи, які виробляють ці добрива, бо воно просто стає золотим» , – пояснила Зеркаль.

Водночас, за словами радниці міністра, український уряд розраховує на продовження транзиту та реверс газу з-за кордону: «тобто все це дуже комплексна картинка, де все залежить від наявності всіх елементів у системі».

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