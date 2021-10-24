У навчальному центрі "Десна" застрелився строковик

Військовий-строковик 169-го навчального центру "Десна" на Чернігівщині здійснив самогубство під час перебування на посту, повідомляє Українська правда.

Про це розповів ЗМІ заступник начальника з морально-психологічного забезпечення центру "Десна" Олександр Сагайдак.

Трагедія сталася у неділю о 3:53 ночі. Військовий застрелився під час несення служби у варті, що охороняла склади. Постріл зробив зі штатної зброї автомату АК-47. Мертвого військового виявила зміна, яка прибула на пост. Хлопцю до дембеля залишався місяць. Йому було 23 роки і він родом з Дніпропетровщини.

За словами Сагайдака, на службі строковик характеризувався позитивно і проблемних питань не виявляв. Що стало причиною самогубства, наразі невідомо.