Кабмін змінює формулу прожиткового мінімуму

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що розмір штрафів в Україні припинять визначати на основі прожиткового мінімуму, повідомляє Корреспондент.

Методологію розрахунку прожиткового мінімуму змінять так, щоб його коштом можна було задовольнити базові потреби людини, розповіла Лазебна в ефірі телеканалу Дом. Лазебна пояснила, що розмір прожиткового мінімуму повинен бути більший, оскільки чиновники вирішили змінити методологію визначення розміру штрафів.

"Ми аналізували 180 законодавчих актів, в яких є прив'язка до прожиткового мінімуму, і дивилися, на що її можна замінити. Вирішили залишити цю прив'язку у формуванні основних нарахувань: тільки пенсія і мінімальна зарплата. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було ніяких втрат" , - пояснила міністр.

За її словами, Мінсоцполітики разом з експертами розробило комплекс змін в законодавство і вже передали в парламент відповідні законопроєкти.

"Вийшло чотири законопроєкти. Один про методологію, другий про відв'язання, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат та доплат. Ми це все прописали" , - резюмувала Лазебна.

З 1 липня в Україні загальний показник прожиткового мінімуму становить 2294 грн, з 1 грудня він зросте до 2393 грн. Прожитковий мінімум встановлений для різних категорій громадян:

діти до 6 років - 2013 грн (з 1 грудня - 2100 грн)

діти від 6 до 18 років - 2510 грн (з 1 грудня - 2618 грн)

працездатні особи - 2379 грн (з 1 грудня - 2481 грн)

особи, які втратили працездатність - 1854 грн (з 1 грудня - 1934 грн)

Прожитковий мінімум - це набір харчових продуктів, непродовольчих товарів і послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини. Щорічно вартість цього державного соціального стандарту оновлюють, а перелік товарів і послуг міняють з урахуванням фактичних потреб населення.