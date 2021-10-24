Вбивство Галини Хатчінс: cлідство зосередилося на двох особах

У центрі розслідування обставин фатального інциденту під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдуїна в американському штаті Нью-Мексико опинилися двоє осіб, повідомляє Deutsche Welle.

Ними є збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс. Він передав Болдуїну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс постріл зрештою став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції щодо розслідування інциденту, який у суботу, 23 жовтня, цитують американські ЗМІ, Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами. Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами", йдеться у звіті поліції.