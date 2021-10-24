У Хорватії євроскептики готуються до референдуму щодо переходу на євро

У Хорватії консервативна партія Hrvatski Suverenisti розпочала збір підписів за проведення референдуму з питання переходу на єдину європейську валюту﻿. Євроскептикам необхідно зібрати 370 тисяч підписів до 7 листопада, щоб проведення референдуму стало можливим, повідомляє Ділова столиця.

На думку партійців, переходити з куни на євро поки рано. Консерватори стверджують, що хорватська економіка не готова до зміни валюти і це може спричинити різке зростання цін. У той же час в уряді Хорватії запевняють, що перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни і відкриє шлях для більшої кількості інвестицій в економіку.

Щоб зібрати необхідну для проведення референдуму кількість підписів, політсила, яка має всього чотирьох депутатів в парламенті, планує розгорнути 250 локацій по всій Хорватії.

У хорватському Кабміні відзначають, що проводити референдум немає сенсу, оскільки хорвати вже погодилися перейти на євро, коли проголосували на референдумі за приєднання до Європейського Союзу.

У той же час, за даними соціального опитування, проведеного в липні цього року, понад 60% хорватів підтримують перехід на єдину валюту, яку використовують 19 з 27 членів Євросоюзу.