25 жовтня: народні прикмети та звичаї, що не можна робити
25 жовтня християни відзначають церковне свято мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Наші предки в цю ніч спостерігали за зірками і передбачали за ними погоду. Вони вірили, що кожна зірка втілює святого, який спостерігає за людьми з небес, повідомляє УНІАН.
Цей день вважається вдалим для людей, у яких відзначається день народження або іменини 25 жовтня. В іншому дата вважається небезпечною і нещасливою. 25 жовтня встановлено дуже багато заборон.
Що не можна робити 25 жовтня
- Не можна працювати по дому, прати, забиратися і робити ремонт.
- Не можна ображати тварин.
- 25 жовтня не можна шумно веселитися, оскільки це вважається гріхом.
- Не можна лаятися і сваритися.
- На стукіт у двері сьогодні не можна питати "Хто там?".
Прикмети погоди 25 жовтня
- Яскраві зірки вночі обіцяють потепління, а тьмяні – морози.
- Червоний місяць – до сильних вітрів.
- Перелітні птахи низько летять – до ранньої та холодної зими.
- Грім гримить – до короткої і безсніжної зими.