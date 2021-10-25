25 жовтня: народні прикмети та звичаї, що не можна робити

25 жовтня християни відзначають церковне свято мучеників Прова, Тараха і Андроніка. Наші предки в цю ніч спостерігали за зірками і передбачали за ними погоду. Вони вірили, що кожна зірка втілює святого, який спостерігає за людьми з небес, повідомляє УНІАН.

Цей день вважається вдалим для людей, у яких відзначається день народження або іменини 25 жовтня. В іншому дата вважається небезпечною і нещасливою. 25 жовтня встановлено дуже багато заборон.

Що не можна робити 25 жовтня

Не можна працювати по дому, прати, забиратися і робити ремонт. Не можна ображати тварин. 25 жовтня не можна шумно веселитися, оскільки це вважається гріхом. Не можна лаятися і сваритися. На стукіт у двері сьогодні не можна питати "Хто там?".

Прикмети погоди 25 жовтня