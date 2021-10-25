Який вид спорту підходить вам за знаком зодіаку

Багато хто любить проводити час на свіжому повітрі або ж займатися спортом в залі. Астрологи переконані, що і спортивні уподобання залежать від зодіакального знаку, повідомляє Обозреватель.

Експерти по зірках розповіли, який вид спорту підходить кожному знаку зодіаку. Дізнайтеся, чим краще зайнятися вам.

Овен

Народжені під цим знаком намагаються досягти успіху у всіх сферах, включаючи спорт. Овни завжди хочуть зберігати бадьорість - їм не так важливий вид спорту, як бути найуспішнішим в ньому.

Телець

Тельці віддають перевагу командним видам спорту, таким як баскетбол або футбол.

Близнюки

Товариські Близнюки люблять спорт, яким можна займатися з друзями. Їм підходять теніс, веслування, вітрильний спорт, біг, плавання або фехтування.

Рак

Спокійні Раки воліють вибирати більш розслаблюючі види спорту, часто вони захоплюються плаванням.

Лев

Уродженці цього знаку можуть ходити в спортзал до тих пір, поки є бажання. Їм подобається, коли ними захоплюються, але вони не люблять змагання, тому не займаються професійним спортом.

Діва

Заняття силовими видами спорту не привертають уваги Дів. Вони обирають вправи, які допомагають долати моменти стресу. Йога їхня улюблена практика.

Терези

Представники цього знаку люблять підтримувати тіло в формі і піклуються про свій зовнішній вигляд. Вони найчастіше займаються танцями або художньою гімнастикою.

Скорпіон

Енергійні Скорпіони вибирають бойові мистецтва, такі як карате або дзюдо. Вони часто ходять в тренажерний зал, тому вважають за краще займатися спортом на змагальному рівні.

Стрілець

Активні Стрільці вважають за краще завжди рухатися. Вони часто вибирають заняття на свіжому повітрі.

Козеріг

Наполегливі та методичні Козероги люблять ходити в тренажерний зал і вважають за краще проводити вихідні в танцювальному залі, а не перед телевізором.

Водолій

Спокійні Водолії люблять спорт, але частіше дивитися його, а не займатися. Але все ж їм подобається катання на ковзанах і футбол з друзями.

Риби

Чутливі Риби не мають особливих переваг в спорті. Вони можуть одночасно займатися декількома видами спорту.