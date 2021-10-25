Курс валют НБУ на 25 жовтня

Курс валют НБУ на 25 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 25 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 24 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Курс євро не змінився і склав 30.58 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 36.25 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і залишається на рівні 28.68 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD Долар 26.291 800
EUR Євро 30.577 400
RUB Рубль 0.373 850
GBP Фунт стерлінгів 36.251 100
CHF Швейцарський франк 28.676 200
PLN Польський злотий 6.653 600

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