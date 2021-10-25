Місячний посівний календар на листопад: кращі дні для робіт з рослинами

Останній місяць осені не дуже багатий на гарну погоду і велику кількість тепла. Але зайняті садівники і городники і в листопаді знайдуть собі роботу. У цьому місяці проводиться збирання останнього врожаю, висадка вічнозелених квітів і підзимові посіви. Також в листопаді потрібно обробити дерева і кущі від хвороб, повідомляє УНІАН.

Не всі дні однаково добре підходять для роботи з рослинами. Деякі фази місячного календаря вважаються більш врожайними і родючими. А в інші дні роботи з рослинами не проводяться через вразливість рослин в ці дати.

Місячний посівний календар на листопад по днях

1-2 листопада – посадка тюльпанів і багаторічних квітів, перекопування грунту, підживлення рослин.

3 листопада – посадка на вигонку зелені, підзимовий посів буряка і моркви, обрізка і побілка дерев. Не рекомендується обробка рослин хімічними препаратами.

4-6 листопада – дні молодика. Роботи з рослинами не проводяться.

7-9 листопада – посадка озимого часнику, цибулі, щавлю, моркви. Посів і вигонка салату і зелені. Посадка і побілка дерев і чагарників. Не рекомендуються рясні поливи.

10-11 листопада – перекопування і розпушування грунту, проріджування сходів. Хороші дні для лікування від хвороб і лишайників. Не рекомендуються посіви і посадки рослин.

12-14 листопада – посів салату, шпинату, ранніх огірків, посадка цибулі на перо. Хороші дні для посадки фруктових дерев і чагарників. Боротьба з гризунами. Не рекомендується обробляти рослини від шкідників.

15-16 листопада – видалення сухих і хворих гілок, кори. Зняття і збирання плодів. Розпушування грунту, мульчування багаторічників. Не рекомендуються посадки більшості культур, внесення добрив і поливи.

17-19 листопада – повний місяць. Роботи з рослинами не проводяться.

20-21 листопада – посів витких рослин і квітів, збирання врожаю на зберігання, проріджування сходів. Укриття троянд на зиму. Не рекомендується пересаджувати рослини.

22-24 листопада – не рекомендується обприскувати рослини отрутохімікатами і прибирати коренеплоди на зберігання. Хороші дні для посіву огірків, помідорів і шпинату в теплиці, підзимового посіву редису, цибулі та спаржі.

25-26 листопада – підзимовий посів однорічних квітів, перекопування грунту, санітарна обрізка дерев і малини. Не рекомендується удобрювати і поливати рослини.

27-28 листопада – боротьба зі шкідниками і хворобами, видалення сухих і зайвих гілок, посадка багаторічних і цибулинних квітів. Підзимовий посів зелені і цибулі. Не рекомендується замочувати насіння.

29-30 листопада – підзимовий посів огірків, буряка, петрушки, моркви в теплиці. Посадка цибулі і коренеплодів для вигонки зелені. Побілка дерев. Дозволяються рясні поливи і підгодівлі.