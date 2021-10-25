Ухилення від сплати податків: названо популярні схеми

Сотні мільярдів гривень бюджет України недоотримує через функціонування схем з ухилення від сплати податків. Найбільше збитків завдають порушення митних правил, корупція на кордоні, контрабанда і зарплати в "конвертах", повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман. При цьому експерт послався на дослідження Інституту соціально-економічної трансформації та аналітичного центру CASE Ukraine.

У ньому проаналізовано схеми ухилення від податків, а також їх ефект на податкові надходження в 2019 році. Дослідники встановили, що найбільше бюджет тоді втратив через порушення митних правил. Йдеться про суму від 68 до 96 мільярдів гривень. Зарплати в "конвертах", вважають аналітики, "забрали" в бюджету 24-94 мільярди.

Експерт також перерахував наступні схеми:

формування підприємцями схемного податкового кредиту ("скрутки з ПДВ "(20-30 мільярдів гривень);

схеми, пов'язані з тіньовою орендою сільгоспземлі (8-27 млрд);

конвертаційні та транзитні центри, "податкові ями" (15-25 млрд);

контрафакт (11,5-16 млрд);

підписання роботодавцями контрактів з ФОП III групи спрощеної системи оподаткування (ССО) замість найму на роботу (4-10 млрд);

заниження виручки ФОП I-II груп ССО (6,3-7,6 млрд).

Крім того, втрати від виведення бізнесом грошей в офшори в 2019 році можуть становити від 23 до 40 мільярдів гривень. При цьому Гетьман констатував падіння обсягу подібних операцій останнім часом. Натомість "процвітають" інші схеми - такі, як порушення митних правил, виробництво контрафакту та конвертаційні центри, констатував він.