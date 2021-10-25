Оновлена Hyundai Creta 2022 року: показали дизайн
У Твіттері Hyundai Motors Indonesia з'явилися дизайнерські скетчі оновленої Hyundai Creta 2022 року - тут відбудеться дебют моделі перед запуском виробництва в Індонезії, повідомляє Судово-юридична газета.
«Creta буде першим автомобілем Hyundai, виробленим в Індонезії на першому заводі Hyundai в Південно-Східній Азії», - йдеться у підписі до фото.
Поточна Creta була представлена в 2019 році в Китаї. Позашляховик ніколи не пропонували в Індонезії, але це скоро зміниться - тут з'явиться відразу оновлена модель, яка отримає помітні зміни стилю.
Є припущення, що «живий» автомобіль дебютує під час Міжнародного автосалону Gaikindo Indonesia (GIIAS) в наступному місяці.
В рамках проміжного поновлення Creta черпає натхнення з останньої моделі Tucson, в ній використана характерна параметрическая решітка радіатора з вбудованими осередками ходових вогнів і фарами з боків.
Судячи з ескізів, позашляховик, схоже, зберіг помітні лінії моделі до фейслифтинга, які видно над колісними арками і поперек дверей.
Усередині загальна компоновка панелі приладів виглядає як раніше. Саме ця модель надійде в продаж в Індонезії, а пізніше і в Індії.