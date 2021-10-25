Китай вивів на орбіту супутник для збору космічного сміття

Китай сьогодні, 24 жовтня, вивів на орбіту супутник "Шіцзянь-21" для випробування технологій по ліквідації космічного сміття, повідомляє novyny.live.

Супутник вже вийшов на заплановану орбіту. Запуск супутника відбувся з космодрому "Січан" ракетою-носієм "Чанчжен-3B". Відзначається, що цей старт став 393-ї місією ракет сімейства "Чанчжен".

"Носій стартував в 09.27 за пекінським часом (4.27 за Києвом)", - повідомила корпорація аерокосмічної науки і техніки КНР.

Супутник вивезе з орбіти космічне сміття і старі космічні апарати, а також уламки ракет.

Такі уламки доводиться відслідковувати з Землі, оскільки вони становлять загрозу космічним апаратам. Проведене за замовленням NASA в 2012 році дослідження виявило тоді на навколоземній орбіті близько 19 тис. Об'єктів.

У жовтні 2019 року було зафіксовано майже 20 тис. Штучних об'єктів на орбіті над землею, включаючи 2 тис. 218 робочих супутників. Однак в цьому списку тільки об'єкти, досить великі, щоб їх можна було відстежити.