Що очікується на валютному ринку в понеділок

Сьогодні починається останній робочий тиждень жовтня. Держказначейство зазвичай в кінці місяця виплачує компенсацію ПДВ експортерам; якщо великі виплати почнуться вже сьогодні, це призведе до зниження пропозиції валюти на ринку. Тому не можна виключити чергової спроби долара незначно зрости.

Національний банк буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на ринку, готовий в будь-яку хвилину втрутитися в хід торгів для нормалізації ситуації.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,25/26,34 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в п'ятницю протягом дня опустилася на 2 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; в обід цінник опустили до 26,32-26,33 гривень і до вечора змін більше не було. На вихідних долар продавали по 26,33-26,35 гривень, особливого попиту на готівкову валюту не було. Сьогодні вранці продажі також почнуться з 26,33-26,35 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Куди піде безготівковий долар, туди за ним послідує і готівковий.

Євро на FOREX в п'ятницю здійснював коливання в діапазоні 1,1620-1,1654 долара і завершив день і тиждень на рівні 1,1643. Вранці понеділка він намагається продовжити зростання і вже піднявся до позначки 1,1663 долара. Готівковий євро в п'ятницю подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 30,58-30,60 гривень, а ввечері - вже по 30,53-30,55 гривень. За 30,53-30,55 гривень євро продавали і на вихідних. Сьогодні продаж стартує з 30,55-30,58 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в п'ятницю подолав рубіж в 70 рублів і злетів до 69,80 рублів за долар після рішення Центробанку Росії підвищити облікову ставку відразу на 75 пунктів - до 7,50% річних. До кінця дня він скоректувався до 70,44 рублів за долар. Вранці понеділка рубль торгується в широкому діапазоні 70,00-70,45 рублів за долар. Готівковий долар в столиці в п'ятницю і на вихідних продавали в основному по 3,70 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подешевшати на 1-2 копійки, якщо гривня продовжить зміцнення до іноземних валют.