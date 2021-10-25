"Талібан" запропонував десяткам тисяч афганців працювати за їжу

Уряд талібів ініціював програму боротьби з голодом в захопленому ними Афганістані і запропонував тисячам людей працювати за пшеницю.﻿ Про це, з посиланням на NDTV, повідомляє, повідомляє УНІАН.

"Це важливий крок у боротьбі з безробіттям" , - заявив 24 жовтня офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

За його словами, програма "продовольство в обмін на роботу" діятиме у великих містах країни - лише в Кабулі планують залучити 40 тис. осіб, яким доведеться "багато працювати".

У рамках двомісячної програми в Кабулі планують розподілити 11,6 тис. тонн пшениці, ще 55 тис. тонн направлено в інші регіони країни.

У Кабулі робітників залучать до фізичної праці - риття водних каналів і терас для збору снігу на пагорбах для боротьби з посухою.

Після захоплення країни талібами населення Афганістану вже зіткнулося із зубожінням, посухою, відключенням електрики і крахом економічної системи, а тепер жителів країни, ймовірно, чекає і сувора зима.

Нагадаємо, 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, зокрема і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

19 серпня "Талібан" проголосив нову державу на підконтрольній території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Однак прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни.