Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити. Обмеження будуть вводити територіально, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що "там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".

"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження" , - повідомив Данілов.

Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.