Чи введуть в Україні повний локдаун: відповідь секретаря РНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити. Обмеження будуть вводити територіально, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.
За його словами, президент щопонеділка проводить великий селектор з цього питання. Він розповів, що
"там неприємні розмови відбуваються, без сорому у виразах".
"Ми поки не бачимо того, що локдаун буде вводитися. Територіально будуть певні обмеження", - повідомив Данілов.
Він вважає, що відповідальність громадян за своє життя і здоров'я повинна бути зведена в абсолют.
"І це стосується не тільки COVID, ми можемо масу наводити прикладів", - повідомив секретар РНБО.