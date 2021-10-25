Напередодні найзагадковішого свята в році британський дилер Bristol Street Motors розповів, які автомобілі найчастіше знімалися у фільмах жахів, повідомляє Судово-юридична газета.

Експерти вивчили більше 700 автомобілів, що знялися в 50 кращих фільмів жахів за версією журналу Empire.

Фахівці прийшли до висновку, що найчастіше головні герої експлуатували американський пікап пікап Ford F-150.

Взагалі, автомобілі марки Ford найчастіше знімаються в фільмах жахів. Тільки машини Ford F-Series знялися в 13 з 50 кращих хорроров. У списку найбільш часто зустрічаються автомобілів в фільмах жахів також значаться Ford Crown Victoria, Cadillac Fleetwood, Ford LTD, Volkswagen Beetle, Ford Mustang.

Така любов кіно до американського автопрому пояснюється тим, що кращі фільми знімалися переважно американськими кіностудіями на території США.

Після Ford другим за популярністю брендом у фільмах жахів значиться Chevrolet, на рахунку якого 64 сцени. Замикає трійку лідерів Volkswagen. У картинах, покликаних навіяти страх на глядача, також часто з'являлися Dodge, Fiat, Plymouth, Pontiac, Toyota, Volvo, Mercedes-Benz і Honda.