Арестович припустив, що українські ракети будуть націлені на Москву

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що у нинішній активній співпраці України з НАТО, чого всі роки побоювалася Росія, винен сам Кремль.﻿ Про це він сказав у ефірі телеканалу "Дом", повідомляє Depo.ua.

За словами Арестовича, хоча й немає формального вступу України до НАТО, Північноатлантичний альянс присутній на території України.

"Дійсно, військовослужбовці сил НАТО перебувають на території України в межах навчальних місій. Ми проводимо спільні навчання. Тільки на цей рік їх заплановано 25. І НАТО давно присутня на території України" , — сказав Арестович.

Він наголосив, що в активному просуванні НАТО в Україні винен Кремль, який окупував у 2014 році українські території та продовжує агресію проти України.

"Всередині України була тривала дискусія — треба нам вступати в НАТО чи ні, з урахуванням того, що до 2014 року не було військової небезпеки. І своїми діями Кремль прибрав цю дискусію та отримав те саме наближення НАТО до кордонів Росії, якого вони так бояться. Тепер "злого НАТО" в Україні дуже багато" , — сказав спікер української делегації в ТКГ.

Він додав. Що Кремлю варто враховувати найголовніше – щойно Україна вступить до НАТО, "кожен український солдат стане солдатом НАТО". Тому, на думку Арестовича, найкращий вихід для РФ — піти на мирне врегулювання ситуації, вивести свої війська з Донбасу і з Криму, виплатити репарації Україні за період окупації.

"І ось тоді виникне підстава для відновлення нормальних відносин. І, можливо, можна буде серйозно обговорити питання загроз своїй безпеці, які Російська Федерація бачить у можливому вступі України до НАТО. Тоді ми можемо говорити, як нормальні країни. Зараз ми не можемо говорити, як нормальні країни, тому що ми — військові противники. І до такої ситуації призвела саме Росія" , — наголосив Арестович.

Він також прокоментував озвучені президентом РФ Володимиром Путіним побоювання, що в Україні побудують бази НАТО під виглядом навчальних центрів і "націлять ракети на Москву".