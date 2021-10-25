Федерація роботодавців закликала ввести НС на енергоринку

Через рекордні ціни на газ значна частина українських промислових підприємств ризикують знизити обсяги виробництва або повністю зупинити його, повідомляє UBR.

У разі, якщо підприємства продовжать роботу, їх продукція значно подорожчає. Якщо ж зупиняться, це буде означати зменшення рівня відрахувань до центрального і місцевого бюджету, а також невиплату зарплат працівникам.

Щоб запобігти цьому, уряду України необхідно вводити режим надзвичайного стану на ринку енергоносіїв відповідно до 6 статті закону про ринок газу. Таку думку висловив в коментарі виданню DW гендиректор Федерації роботодавців України (ФРУ) Руслан Іллічов.

Він додав, що владі необхідно вжити комплекс дій з підтримки промисловості, який включає створення антикризового штабу, складання та оприлюднення реального енергобалансу держави, який дозволить підприємцям затверджувати рішення щодо можливості переходу на альтернативні види енергії.

Крім того, промислові підприємства повинні отримати "антикризові кредити" і знижені податки. Іллічов також вказав на необхідність підтримки експортерів зміною грошової політики держави в частині курсу гривні.

Згідно з опитуванням ФРУ, опублікованим 12 жовтня, для 91% респондентів серед представників промислових підприємств вартість газу в жовтні привела до збитковості виробництва. У листопаді їх кількість може збільшитися до 96%.

Майже половина опитаних планує зупинити виробництво або зменшити обсяги випуску продукції, якщо ціна газу залишиться на нинішньому рівні або зростатиме. 90% компаній при цьому не мають технічної можливості замінити газ іншим енергоносієм.

Найбільш від високої вартості газу страждають хімічна, скляна і керамічна галузі, а також сільгосппереробка.