Volkswagen розкрив зовнішність оновленого кросовера Tayron

Volkswagen вивів на тести оновлену версію кросовера Tayron, який вперше дебютував в 2018 році. У модельній лінійці марки відносно молодий моделі відведено місце на сходинку вище Tiguan, повідомляє Автоцентр.

Судячи з кількох шпигунських знімків, кросоверу трохи підправлять зовнішність. Від попередника оновлений Tayron буде відрізнятися іншою головною оптикою і гратами радіатора. Серед відмінностей передній бампер з повітрозабірником і нові задні ліхтарі.

Габаритні розміри новинки: 4590 мм в довжину, 1860 мм в ширину і 1660 мм у висоту. Розмір колісної бази - 2731 мм. У рух автомобіль приводять два мотора - 1,4 або 2,0-літровий. Перший видає 150 к.с., другий - 186 к.с. Обидва двигуни працюють в парі з роботизованою коробкою передач. Привід - передній або повний.

Точна дата прем'єри оновленого кросовера, як і його вартість, не озвучуються. На китайському ринку дорестайлінговий автомобіль коштує від 29 900 доларів.