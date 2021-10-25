Нафта Brent подорожчала до $86

Ціни на нафту еталонних марок продовжують підвищуватися, після того як вони завершили "в плюсі" минулий тиждень, повідомляє "Интерфакс".

Цьому сприяють сильний попит і обмежені поставки, відзначають експерти.

Підтримку американській нафти також надає слабке відновлення видобутку нафти в США і ослаблення обмежень на подорожі, пише MarketWatch.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:03 подорожчали на $0,72 (на 0,84%) - до $86,25 за барель. У п'ятницю їх ціна виросла на $0,92 (на 1,1%) і склала на закриття $85,53 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці підвищуються на $0,79 (на 0,94%) - до $84,55 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна збільшилася на $1,26 (на 1,5%) і склала $83,76 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 0,9%. WTI завершила приростом дев'ятий тиждень поспіль, додавши 2,6%.

"Нафта продовжує тримісячне зростання, за час якого вона додала майже 30%, оскільки COVID-19 досяг піку і США дозволяють поїздки для вакцинованих мандрівників, - зазначає головний виконавчий директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд. - Ми очікуємо, що нафта продовжить ралі на підходах до листопада, і більш холодна погода викличе зростання споживання палива, а святкові дні стимулюють підвищення попиту на бензин".

Запаси нафти на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, швидко наближаються до критично низьких рівнів і аналітики очікують прискорення цього спаду. Коли це було в останній раз, ціни на нафту перевищували $100, відзначає The Wall Street Journal.

Експерти Infrastructure Capital Advisors прогнозують котирування нафти в наступному році в діапазоні $80-100 за барель на тлі відновлення попиту на міжнародні подорожі.