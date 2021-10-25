Данілов виступає за "жорстку" президентську республіку

Секретар РНБО Олексій Данілов, вважає, що Україні потрібно "раз і назавжди визначитися" і запровадити президентську форму правління, пише Сергій Щербина, РБК-Україна.

На його думку, в такому разі, не потрібно буде постійно вдаватися до внесення змін до Конституції.

"Нам раз і назавжди потрібно визначитися, яка у нас країна. Якщо ми є президентською республікою, треба сказати - давайте робити президентську республіку, де президент - це глава виконавчої влади, відповідає за всі ці процеси. І тоді у нас з вами все добре" , - каже Данілов.

Секретар РНБО вважає, що українці хочуть обирати президента прямим голосування і покладають на главу держави великі надії.

"У нас виходить, що ми всенародно обираємо президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією у нас парламентсько-президентська республіка. Ну, тоді за логікою парламентсько-президентської республіки президента треба обирати у парламенті і поставити крапку в цьому питанні. Але народ не хоче, щоб у нього забрали право обрання президента" , - заявив він.

Виходячи з цього, вважає Данілов, для розвитку України необхідно ввести саме президентську форму правління.

"Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що він йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості" , - вважає політик.

На думку Данілова, парламентсько-президентські республіки можуть існувати лише в умовах "сталої демократії" і для цього "мають пройти століття".